Correção com calcário, esterco de bovino curtido e adubação química será realizada no solo

DA REDAÇÃO



A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, está implantando uma horta na comunidade indígena da tribo Xavante, na Aldeia São Gerônimo, localizada no município de Poxoréu (a 251 km de Cuiabá).

Serão disponibilizados serviços de análise de solo e Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) para implantação de um horta de aproximadamente cinco mil metros quadrados para produção de legumes e verduras.

O cacique Magide Tsereupte procurou os técnicos da Empaer e da Prefeitura Municipal para auxiliar na implantação dos canteiros para produção de hortaliças. O Tsereupte quer iniciar o cultivo com a finalidade de incentivar os mais jovens a trabalhar na terra e produzir alimentos para subsistência da comunidade indígena.

A Aldeia possui 78 habitantes e pretende cultivar alface, couve-manteiga, cebolinha, coentro, abóbora e outros.

O técnico em agropecuária da Empaer, Fernando Thiago Xavier, fala que antes da formação dos canteiros foi realizada a análise do solo com objetivo de detectar problemas nutricionais para a aplicação adequada de corretivos e adubos. Conforme Fernando, os indígenas estão recebendo informações técnicas para implantação da horta e do plantio das verduras e legumes.

“Acredito que em menos de 20 dias estarão iniciando o plantio”, esclarece Xavier.

Segundo Fernando, na próxima semana, o técnico da Empaer, Arthur Belton, o secretário de agricultura José Nilton Pereira dos Santos e os técnicos José Neto e Maurício Vilela irão para a Aldeia ensinar também sobre a construção de canteiros para sementeiras de verduras que necessitam de transplante de mudas e canteiros para semeadura de hortaliças permanentes.

Ele explica que antes de qualquer ação será realizada a correção com calcário, esterco de bovino curtido e adubação química.

A Aldeia São Gerônimo faz parte da reserva indígena Sangradouro/Volta Grande, que possui um total de 23 aldeias da etnia Xavante.

Essas aldeias ocupam uma área de 50 mil hectares e possuem aproximadamente 500 indígenas. Fernando explica que no ano de 2018, foi realizada a amostragem de solo em todas as aldeias para auxiliar no cultivo e plantio de várias culturas.