Mais de um mês após a morte de Ricardo Boechat, chegou a hora da divisão dos bens deixados pelo jornalista segundo o seu testamento. De acordo com a coluna de Leo Dias, um ano e meio antes de falecer, Boechat deixou escrito que 75% do total de seus bens ficariam para Veruska Seibel, sua esposa.

Os outros 25% restantes seriam divididos entre os seus seis filhos, Valentina e Catarina, fruto do casamento com a atual viúva, além de Beatriz, Paula, Rafael e Patrícia, filhos que o jornalista teve em relacionamentos anteriores.

Como consta nos papéis de junho de 2017, Ricardo deixou para a esposa a casa que eles moravam em São Paulo, e também a parte dele como sócio na empresa 200 East Commercial Corpo, com sede em Nova Iorque, nos EUA.

Um detalhe que chama a atenção no documento assinado por Boechat é que ele incluiu uma cláusula vitalícia de “incomunicabilidade”, ou seja, o patrimônio outrora pertencente a ele não poderá ser dividido com os atuais ou futuros cônjuges de seus filhos.

O processo de divisão dos bens ainda está em fase inicial. A única decisão tomada pelo juiz até então foi de reconhecer Veruska como inventariante.

Viúva de Ricardo Boechat tem atitude que emociona seguidores

Esposa do jornalista Ricardo Boechat, Veruska Seibel fez uma homenagem ao marido e deixou os seguidores com o coração na mão. A viúva de Boechat compartilhou um vídeo no Instagram no qual ele aparece em um momento de descontração, o que chamou a atenção dos internautas.

“[…] Eu não quero trabalhar domingo. Eu não estou construindo minha carreira, não estou procurando aumento, não quero nada. Eu não quero trabalhar domingo“, disse Boechat nas imagens. Na legenda da publicação, Veruska escreveu: “Saudade que não cabe no meu peito”.

Nos comentários, os seguidores da “doce Veruska”, como Ricardo se referia a ela, comentaram as saudades que sentem pela ausência do jornalista na bancada do “Jornal da Band”. “Nem o Jornal da Band consigo ver. Era o único que eu assistia porque eu entendia tudo o que estava acontecendo no país com as poucas palavras que o Boechat usava para explicar e as críticas que falavam minha língua“, disse uma fã.

“Veruska nem tento medir o tamanho desta saudade porque tenho certeza que não vai ter nada que consiga dar conta e medir. Pensar que seu amado sempre foi algo em comum entre meu esposo e eu. Certamente se fosse diferente nem seria meu esposo. Conte conosco“, comentou outro.

Boechat morreu no dia 11 de fevereiro deste ano, vítima de um acidente aéreo. Ele estava a bordo de um helicóptero que teve uma pane e acabou tentando pousar em meio à rodovia Anhanguera. Conforme o laudo da perícia técnica, Ricardo Boechat acabou falecendo por conta de um politraumatismo causado pela queda da aeronave e a colisão com um caminhão

Fonte https://rd1.com.br/ricardo-boechat-deixa-maior-parte-de-sua-heranca-para-veruska/.