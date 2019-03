DA REDAÇÃO



A Mostra Científica da Academia de Polícia Militar Costa Verde, que está sendo realizada nesta sexta-feira (29.03) junto com o 2º seminário ‘Ciência e Pesquisa na Polícia Militar: uma interface com a Educação’, atraiu dezenas de estudantes das universidades públicas e privadas.

Para o diretor de Ensino da PMMT, coronel Ronelson Barros, a presença dos estudantes em um seminário de educação da Policia Militar possibilita difundir informações relevantes sobre os setores responsáveis pela segurança da sociedade. “É de suma importância a apresentação desses trabalhos científicos para a sociedade. Sabemos que o conhecimento só tem valor quando é compartilhado”, ressalta o coronel.

O evento se estende até às 18h, no Teatro Zulmira Canavarros, anexo a Assembleia Legislativa, em Cuiabá. Lá os visitantes têm acesso a diversas pesquisas científicas de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, e de capacitações da Policia Militar de Mato Grosso.

São seis teses e 40 artigos científicos de diversas temáticas, elaborados por policiais militares, oficiais e praças em formatos de banners, expostos no saguão do teatro e sendo apresentados e debatidos por seus autores e moderadores.

Com uma pesquisa voltada à abordagem policial de grupos vulneráveis, o aluno do 4º Curso de Habilitação de Oficial Administrativo (CHOA), Wilson Carlos Lemes, do 1º Comando Regional de Cuiabá, produziu um artigo em que fala dos cuidados necessários que o policial deve ter ao atender uma ocorrência envolvendo idosos.

“Fizemos essa pesquisa baseada na expectativa de vida do brasileiro, que hoje é de 76 anos, e mostramos a necessidade de proceder com uma abordagem apropriada a esse público, sustentada nos direitos e respeito” destaca o PM.

Acadêmica do 10º semestre do curso de Direito, Ana Cristina Silva, da Universidade de Cuiabá, visitou a exposição e avaliou a experiência de ter esse contato com os trabalhos científicos dos policiais como uma oportunidade de agregar conhecimento e permitir que a sociedade como um todo veja o policial militar como um profissional que busca sempre o aprimoramento profissional.

“Achei interessante os artigos porque podem despertar, principalmente em nós, acadêmicos de direito, a curiosidade de saber como funciona um pouco a carreira militar. Muitos amigos da universidade já manifestaram o desejo de fazer concurso para PM, e esta exposição permite observar que a profissão de policial militar é um aprimoramento continuo” conta Ana.

Esse evento está sendo realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso, por meio da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (Deip). Quem participou do evento contribui com um 1 kg de alimento não perecível, que será doado ao Abrigo Bom Jesus em Cuiabá. A programação do seminário terá ainda o encerramento do 3º estágio de qualificação e atualização de praças da PMMT.