DA REDAÇÃO



Com a ordem de serviço assinada pelo prefeito Emanuel Pinheiro no início deste mês, as obras de drenagem e pavimentação do Residencial Ana Maria, localizado na região Norte da Capital, avançam de forma célere pelas vias da comunidade.

Neste momento, uma equipe com aproximadamente 15 operários atua na construção da rede de sistema pluvial, que garante o escoamento eficiente de água e impacta diretamente na vida útil do pavimento.

Sob coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, serão executados cerca de 2,5 quilômetros de asfalto, contemplando todas as ruas do residencial. A obra faz parte do programa Minha Rua Asfaltada e recebe um investimento de R$ 1.671.929,19, oriundo da Fonte 100. Conforme o planejamento montado junto à empresa contratada, a previsão é de que, até o fim deste ano, o serviço seja concluído.

“Estamos evoluindo nessa etapa, conforme o programado. Já instalamos as tubulações na Avenida A e o serviço também está adiantado nas ruas Dois, Três e Oito. Estamos contando com a paciência dos moradores, que compreenderam que essa é uma parte da obra que gera transtornos, por conta das escavações. Porém, esse é um trabalho necessário para garantir que o pavimento tenha uma longa durabilidade”, comenta o secretário Vanderlúcio Rodrigues.

O programa

Implantado em 2017, o programa Minha Rua Asfaltada se consolidou como uma grande ação de infraestrutura da Prefeitura de Cuiabá. A medida tem democratizado o benefício da pavimentação, universalizando a prestação do serviço e ampliando para as localidades mais afastadas da região central.

Até o momento são mais 40 bairros atendidos pelo programa e cerca de 200 quilômetros de malha viária alcançados, somando obras concluídas, em execução e em processo de licitação. Para este ano, além de novos lançamentos, a Prefeitura planeja entregar pelo menos 78 quilômetros de asfalto.