DA REDAÇÃO



Representantes do Comitê Vida no Trânsito se reuniram na quarta-feira (27) para fazer um balanço das ações do programa em Cuiabá. Coordenada pelo Ministério da Saúde, a proposta tem foco na vigilância e prevenção de lesões e mortes no tráfego e promoção da saúde.

De acordo com a secretária adjunta de Mobilidade Urbana, Luciana Zamproni, a Pasta tem investido em sinalização e educação para reduzir os números de acidentes na Capital. Ela reforça que, além do balanço das atividades, o encontro também serviu para planejar o trabalho que será executado em 2019.

“Queremos paz no trânsito e já observamos melhora no setor de sinalização. Uma cidade bem sinalizada reduz muito o número de acidentes. Além disso, trabalhamos com a educação no trânsito direto nas escolas, orientando aqueles que serão futuros motoristas sobre a responsabilidade de cada um”, disse.

O Vida no Trânsito foi criado em resposta aos desafios da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Década de Ações pela Segurança no Trânsito 2011 – 2020.

O projeto envolve a elaboração de um plano de ações integradas e intersetoriais de segurança no trânsito e execução das intervenções intersetoriais e integradas. Assim, são feitas periodicamente análises de fatores de risco, condutas inadequadas dos usuários do trânsito, fatores contributivos e grupos de vítimas.

Para isso, em Mato Grosso a ação conta com a parceria de órgãos como a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Detran, Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec), Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Estado de Saúde, além das secretarias municipais de Mobilidade Urbana e Saúde.