BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Cuiabá sedia, entre os dias 8 e 10 de abril, o 1º Curso de Imersão Clínica sobre Sleeve Gastrectomia. De acordo com a clínica Gastro MT, que organiza o curso, o evento trata-se de uma forma de homenagear a Capital pelo seu aniversário de 300 anos, comemorado no dia 8 de abril.

A ideia do evento é estimular o conhecimento através da imersão em aulas teóricas e acompanhamentos de cirurgias bariátricas. As inscrições para o curso, que é gratuito, estão encerradas.

A cirurgia no método Sleeve, que consiste na retirada de parte do estômago, será realizada durante os três dias de curso em pacientes distintos. Os participantes das aulas poderão assistir aos procedimentos.

De acordo com o cirurgião-geral especializado em cirurgia bariátrica e metabólica, Juliano Canavarros, o curso oferece uma oportunidade para os profissionais da área – ou aqueles que tenham interesse pelo tema – em Cuiabá.

“Estamos fora dos grandes centros, mas mesmo assim tivemos uma grande procura nacional. Médicos cirurgiões de Minas Gerais e do Rio de Janeiro se interessaram pelo curso”, contou.

As inscrições foram limitadas em razão da parte prática, que acontecerá no centro cirúrgico do Complexo Hospitalar de Cuiabá (antigo Hospital Jardim Cuiabá), durante os três dias de aula.

As aulas teóricas, que acontecerão no período matutino, serão ministradas no Hotel Grand Odara, na Avenida Miguel Sutil, na Capital.

“Serão três dias intensos em pleno feriado na Capital. Para mim, é uma grata satisfação poder comemorar o aniversário de Cuiabá com o primeiro curso de imersão em cirurgia bariátrica”, avaliou Canavarros.

O evento contará com palestras de profissionais da área médica que fazem parte dos processos envolvidos na cirurgia bariátrica, tanto no pré-operatório como no pós.

O coordenador do curso avaliou a oportunidade como única para os médicos, já que o modelo de imersão ainda é uma novidade em Cuiabá.

“Eles [os participantes] terão oportunidade de assistir às aulas desde o pré-operatório, como cardiologistas, médicos de pulmão, psiquiatras e psicólogos. Profissionais que fazem parte da avaliação para a cirurgia”, explicou.

Programação

A programação dos três dias de evento será dividida por turnos, sendo que, no período matutino, os participantes terão aulas teóricas, com apresentações de palestras de profissionais médicos do ramo da cirurgia bariátrica.

“Os palestrantes são ‘pratas da casa’. Optamos por médicos e especialistas em bariátrica que atuam em Cuiabá, como forma de valorizar a Capital. Teremos palestras de todos os profissionais que são envolvidos no processo da bariátrica de alguma forma”, disse Canavarros.

Avaliação nutricional do pré e pós-operatório, nutrição clínica e cuidados nutricionais, suplementação do paciente e preparação física serão alguns dos temas abordados pelos palestrantes durante o curso de imersão.

Além disso, médicos psiquiatras e psicólogos também participarão das aulas teóricas.

A programação também prevê a participação de cardiologistas, pneumologistas, endocrinologistas, hepatologistas e radiologistas.

Simpósio

Canavarros contou que a intenção é realizar o curso de imersão uma vez por ano, junto ao simpósio que discute o tema, que este ano será realizado em junho, na Capital.

“Assim criamos o hábito de estimular a parte cientifica em Cuiabá. Uma vez por ano fazemos um simpósio, mas dessa vez marcamos um curso, além do simpósio que acontece em junho. A proposta do curso de imersão é uma novidade”, contou.

Mais informações pelos telefones (65) 3055-5460 ou 9.9225-2898.