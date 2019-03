DA REDAÇÃO



Colocado em funcionamento no dia 25 de fevereiro, o primeiro mês de atividades do ambulatório do Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, Leony Palma de Carvalho contemplou mais de 800 pessoas, mesmo com o feriado prolongado de carnaval.

Os números de atendimentos estão subdivididos em 13 especialidades médicas dentre as quais ginecologia, mastologia e ginecologia cirúrgica, cardiologia, dermatologia, clínico em saúde mental, endocrinologia, ortopedia geral e ortopedia de quadril e joelho.

De acordo com o secretário adjunto de assistência em Saúde, Luiz Gustavo Raboni Palma o ambulatório está atuando como uma importante fonte ‘desafogadora’ da Central de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS na Capital. Isso porque as demandas ofertadas estão no ranking das mais procuradas e, oito delas, no que geram mais filas no órgão regulador.

“O prefeito Emanuel Pinheiro pediu um estudo das principais especialidades médicas que mais geram demanda reprimida na Central de Regulação e determinou que elas fossem ofertadas aqui. Com isso, mais que uma nova opção para diminuir a fila do SUS, esses mais de 800 atendimentos realizados de forma célere demonstram respeito e humanização a quem depende exclusivamente dos serviços públicos de Saúde de Cuiabá”, frisou.

O deputado Lúdio Cabral, que conheceu o complexo hospitalar na última sexta-feira (22) aprovou as instalações e elogiou o número expressivo de atendimentos.

“Estou impressionado positivamente. Esta estrutura gigantesca vai ajudar e muito na oferta de serviços em saúde com qualidade para toda a população de Mato Grosso. E o número significativo de atendimentos obtidos no ambulatório apenas neste primeiro mês, sendo que foram apenas 24 dias úteis, demonstram que mais que humanizar, o HMC vai dar celeridade a quem tanto precisa do SUS”, enfatizou.

Maria de Lurdes Lopes de Araújo (filha da primeira paciente do ambulatório) reforçou a afirmação do deputado. “Até então minha mãe era atendida no ambulatório do Verdão. Comemoramos a mudança porque este espaço novo oferece toda a dignidade que ela merece para se tratar da doença mental que a afeta”, declarou a acompanhante durante retorno a consulta.

"É uma felicidade muito grande para mim como prefeito dos 300 anos da nossa capital poder entregar uma obra tão significativa para a população cuiabana. O HMC é mais um sonho realizado, é sinônimos de dignidade e irá salvar muitas vidas", afirma Emanuel Pinheiro.

Próxima etapa

A abertura da próxima etapa ficou prevista para o próximo dia 08, em comemoração ao aniversário de 300 anos de Cuiabá. Na oportunidade começará a funcionar duas enfermarias masculinas com 60 leitos e um isolamento, uma enfermaria feminina com 30 leitos e um isolamento, sala de raios-X e sala de ultrassonografia.