O evento abrirá as festividades do tricentenário da capital mato-grossense

Está tudo pronto para a edição histórica do Rally Ecológico Cuiabá 300 Anos. A competição – de cunho socioambiental – será realizada neste próximo sábado, 30, com largada às 8h no Parque Tia Nair, em Cuiabá (MT). O evento abrirá as festividades do tricentenário da capital mato-grossense e contará com a presença do navegador campeão do Rally Dakar, Lourival Roldan (na condição de observador).

Até o momento, 120 equipes estão inscritas, divididas nas categorias Motos (Máster, Over 40 e Turismo), Carros 4x4 (Máster, Expedition e Turismo) e Carros 4x2. Serão 160 quilômetros de percurso, com previsão de aproximadamente cinco horas de navegação. O roteiro passará por estradas vicinais da região do Vale do Cuiabá, incluindo o Coxipó do Ouro – onde será feito o plantio de 300 mudas de árvores. Nesta última segunda-feira (25), os alunos da Escola Municipal Penha de França já plantaram 1 mil mudas na localidade, com o auxílio do Juvam - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá – e da Secretaria de Serviços Urbanos.

A Secretaria de Educação do município distribuiu 5 mil livros para a comunidade e alunos da Escola Nossa Senhora Penha de França, por meio das bibliotecas ‘Saber com Sabor’, sob a coordenação da Professora Edvair Pereira Alves. Também, o ambientalista Abel Nascimento ministrou uma palestra sobre a manutenção das plantas no local, e o Batalhão da Polícia Ambiental fez uma exposição de animais taxidermizados, com o Tenente Coronel Eduardo e sua equipe.

O percurso ainda contemplará parte da região do Manso, Aguaçu, Machado, Fazenda Cavalo Branco e o Distrito de Nossa Senhora da Guia. A chegada está prevista para às 15h, no Ácqua Park. “Todos os off-roaders receberão medalhas e, os três primeiros colocados de cada categoria, ganharão troféus confeccionados em madeira Teca de reflorestamento”, contou o diretor geral do Rally Ecológico, Luiz Galvan.

O Rally Ecológico Cuiabá 300 Anos é uma realização da Prefeitura Municipal de Cuiabá, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e Cronorally, com apoio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Saúde, Serviços Urbanos, Semob, Batalhão de Polícia Ambiental, Juvam, e patrocínio de Toyota Via Láctea, Orion Veículos, Sena Pneus, Bridgestone, CDL, Sindipetróleo, Fórmula Lubrificantes, Postos Morada Lojas Tonon, Capemisa Corretora de Seguros, Elitte Comunicação, Skivo Equipamentos, Moto Raça Cuiabana, Ácqua Park Cuiabá, D’ Rent a Car, Univag e Energisa