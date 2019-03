BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Objetos voadores não identificados (Ovnis) já foram vistos por moradores de Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Barra do Garças (a 65 km e 516 km da capital). É o que garante o presidente da Associação Mato-grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas (Ampup), Ataíde Ferreira da Silva Neto.

Os relatos e outras particularidades estão sendo discutidos no II Congresso Cuiabano de Ufologia e Parapsicologia, que começou na sexta-feira e termina hoje, no VG Shopping, em Várzea Grande, região metropolitana da capital.

“Temos relatos e fotos de acontecimentos no Centro de Cuiabá, na Avenida do CPA e no Bairro Boa Esperança. Apesar de que, nas cidades, a intensidade de luz e a correria diária fazem com que as pessoas não olhem muito para o céu”, explicou.

Segundo Ataíde, os acontecimentos ufológicos são mais frequentes em zonas rurais.

“Chapada dos Guimarães tem grande índice de filmagens e fotos. Barra do Garças também, tanto na cidade quanto nas proximidades da Serra do Roncador. Mato Grosso se destaca nacionalmente no índice de relatos”, contou o presidente.

Reprodução Mato Grosso é destino preferidos dos interessados pela ufologia

Imaginação e realidade

De acordo com Ataíde, 95% dos relatos são frutos de “paranoias e exageros” misturados à interpretação. A linha entre realidade e fantasia é tênue, mas isso não exclui a veracidade dos relatos.

Cinco por cento [dos relatos] têm seus vestígios de ‘verdade absoluta’. Tudo leva a pensar que determinadas pessoas vivenciaram essas experiências mesmo. Consegui colher casos espantosos”, revelou.

Ataíde contou que existem confissões de pessoas que estiveram cara a cara com criaturas não identificadas em Chapada dos Guimarães. O presidente da associação também já conversou com pessoas que viram Ovnis e outras criaturas.

“Temos o relato de um policial, que é destemido com muita coisa, mas entrou em pânico com fenômeno. Até a última vez que conversamos, recentemente, ele ainda chora e sente medo”, lembrou.

O pesquisados dos mistérios ufológicos contou que alguns fenômenos como, por exemplo, um objeto voador que permanece parado a 180º no céu e se move de um lado para o outro, são "inteligentimente guiados".

Ele afirmou que fenômenos atmosféricos não são capazes de justificar esse tipo de movimentação no céu.

"Leva-se a pensar que há uma inteligência capaz de manipular aquela movimentação, porque não há explicação em outros meios. São de origens não-terrestres, em outras palavras, extraterrestres", explicou.

Como psicólogo, Ataíde procura acompanhar os autores dos relatos para saber até que ponto a história é verídica. Devido aos anos de dedicação aos assuntos ufológicos, o pesquisador afirmou ter subsídios suficientes para saber a diferença entre realidade e fantasia.

"É verdade que muitos relatos têm aspecto psicológico puramente, mas muitos outros têm vestígios que vão para além de uma fantasia psicológica", avaliou.

Ufoturismo

Os acontecimentos misteriosos de Mato Grosso repercutem nacionalmente entre os pesquisadores e leigos da ufologia. De acordo com Ataíde, muitos turistas viajam para cidades do interior do Estado em busca de experiências e contatos com seres de outros planetas.

Em 2012, Mato Grosso foi listado pela Revista UFO, publicação mais relevante sobre o tema, como "destino preferido" dos ufoturistas.

"Mato Grosso é ápice nos relatos, além de ter muitos lugares com pontos de filmagens de fenômenos não identificados. Esses pontos são procurados por turistas interessados em lugares que unem belezas ímpares e mistério. O ufoturismo tem sido uma febre entre os interessados pelo assunto", contou.

