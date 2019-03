Mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo estão conectadas no famoso aplicativo de relacionamento Tinder, porém, nem todas dão a sorte de encontrar alguém interessante como a Jenifer – tema da música que virou hit em 2019 – e acabam se expondo a riscos da vida real em busca de uma boa paquera.

Ao dar match com o perfil de um homem bonito, jovem, musculoso e policial militar, a psicóloga Rafaela Rodrigues* jamais imaginou que poderia ser vítima de tentativa de estupro e terminaria o encontro com uma arma apontada pelo homem que conheceu no Tinder.

Usuária frequente do aplicativo, tomou algumas precauções habituais, como checar informações sobre o perfil da pessoa no Facebook e viu que havia uma amiga em comum. Perguntou se conhecia o policial pessoalmente, e como a amiga confirmou ficou mais segura.

Depois de algumas semanas de conversas online, concordou em se encontrar com o policial. Como estava sem condução própria, o homem se ofereceu para buscá-la em casa. Ela não viu nenhum problema nisso. Mandou mensagens para uma amiga dizendo que iria se encontrar com um rapaz do Tinder e passou os detalhes – como mais uma forma de se precaver.

No encontro, o policial teve um surto ao ser contrariado e começou a xingá-la, a bater em objetos, gritou e foi agressivo verbalmente com ela. Ele ameaçou deixá-la para trás sozinha, ela começou a chorar e conseguiu convencê-lo a ir embora. No caminho de volta para casa, Rafaela sentiu medo por pensar no que poderia acontecer dentro do carro. “Ele falou: você não me conhece, você não sabe quem sou. Já tenho 19 crimes nas costas, mais um não vai mudar em nada a minha história. Quando parou o carro, disse que queria o dinheiro gasto no encontro. E falou: você acha que estou brincando? E sacou uma arma. Quando saí do carro, fechei o olho e só andei para frente, porque na minha cabeça ia me dar um tiro nas costas”, conta.