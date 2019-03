DA REDAÇÃO



A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana na ótica de ampliação das Políticas Públicas voltadas ao transporte coletivo público implanta mais uma nova linha direta de ônibus - Terminal André Maggi x Morro da Luz (Cuiabá), nesta segunda-feira (1º). A medida tem a finalidade de dar mais rapidez, eficiência, economicidade e um transporte coletivo melhor. A linha direta entre regiões do município e à Capital de Mato Grosso gerará mais rapidez e melhor comodidade ao cidadão que utiliza o itinerário.

De acordo com secretário da Pasta, Breno Gomes, o itinerário da linha é compreendido pelos trechos – (ida) Terminal André Maggi, Avenida Castelo Branco, Travessa Humaitá, Avenida Senador Filinto Muller, Avenida João Ponce de Arruda, Avenida da Feb, Travessa Miguel Caetano, Avenida Tenente Coronel Duarte e Morro da Luz, e (volta) Morro da Luz, Avenida Coronel Escolástico, Avenida Tenente Coronel Duarte, Avenida 15 de Novembro, Avenida da Feb, Avenida João Ponce de Arruda, Avenida Senador Filinto Muller, Travessa Humaitá, Rua João Líbano, Rua Mamede Untar, Avenida Castelo Branco e Terminal André Maggi.

“As medidas implantadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, tem por base estudos realizados pelo Setor de Engenharia de Tráfego. O resultado é redução do tempo de viagem entre Várzea Grande e Cuiabá e de Cuiabá para Várzea Grande e com uma melhor eficiência e celeridade. A linha fará 37 viagens com frequência de 10 minutos com início às 5h30 da manhã. A linha contará com 06 ônibus com padrões de qualidade para atender a clientela”, frisou o secretário.

Conforme o secretário Breno a operacionalização é de forma racional, eficiente, econômica e de melhor atendimento aos passageiros de diferentes regiões de Várzea Grande que diariamente se deslocam para Cuiabá e posteriormente voltam no mesmo sentido. “A ação visa diminuir o tempo em que os passageiros aguardam e/ou permanecem nos transportes durante a viagem, o que é bom tanto para a empresa como para os usuários”.

Vale destacar que dentro da política de melhor atender a população, a administração de Várzea Grande acordou com a empresa cessionária União Transporte que faz tanto o transporte municipal de Várzea Grande como integração com Cuiabá, a aquisição de 20 novos veículos que devem ser entregues ainda no primeiro semestre deste ano, todos com ar-condicionado.

“Com os novos carros priorizaremos a maior demanda nos horários de pico. Estão sendo atendidas reivindicações das comunidades locais, que reclamavam da superlotação nos ônibus. O atual plano de ação melhorará sensivelmente a demanda dos moradores do município. O usuário do transporte público será bem atendido com qualidade e rapidez durante o itinerário”, concluiu o secretário.