O Sesc Arsenal promove exposição “Cuiabá de Eulália”, apresentando fotos da personalidade cuiabana em suas vivências e relações com a capital. Com abertura nesta quinta-feira (4), às 19h, o público poderá entrar em contato com os registros de Amaury Santos até dia 26 de maio. Proporcionando um olhar sensível, o fotógrafo traz uma das identidades da cultura regional mato-grossense.