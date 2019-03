DA ASSESSORIA



Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos de pós-graduação Lato Sensu em Fisioterapia em Terapia Intensiva (Adulto, Pediátrico e Neonatal) e em Cuidados Intensivos em Enfermagem, do Centro de Estudos Dr. Cervantes Caporossi – do Hospital Santa Rosa (HSR).

As matrículas podem ser feitas no Centro de Estudos do HSR – para os candidatos residentes em Cuiabá e região – ou por meio do formulário via e-mail (centrodeestudos@ hospitalsantarosa.com.br) para aqueles que residem no interior de Mato Grosso ou em outros Estados.

Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas para a pós-graduação Lato Sensu em Fisioterapia em Terapia Intensiva e 40 vagas para Cuidados Intensivos em Enfermagem.

As aulas serão ministradas aos finais de semana, conforme cronograma previamente estabelecidos durante os cursos – que possuem 12 módulos (com carga horária total de 300 horas teóricas e 60 horas práticas) e são ofertados em conjunto com a Faculdade Redentor.

As vagas são destinadas aos fisioterapeutas e enfermeiros formados em cursos de Fisioterapia e Enfermagem, respectivamente, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) ou que obtiveram diploma estrangeiro legalmente revalidado no Brasil até a data de 31 de janeiro de 2019.

Mais informações pelo site www.hospitalsantarosa. com.br ou pelos telefones (65) 3618-8182 e 3618-8380.

ACREDITAÇÃO

Com mais de duas décadas, o Santa Rosa é o único hospital de Mato Grosso certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo.

A instituição também é certificada em Excelência, Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e em Nível 6 da EMR Adoption Model (EMRAM) pela Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Analytics.