DA ASSESSORIA



A cerveja Petra Origem lança a nova campanha "Tudo Como Deve Ser". Produzidos com foco no digital, os três filmes reforçam para os consumidores que a Petra Origem é a opção ideal para todas as situações. A criação é da Y&R.

Os roteiros se dividem por ocasiões, com filmes que se passam em festa, churrasco e bar. Através de locução, a Petra Origem se apresenta como a combinação perfeita para quem aprecia dançar na frente do palco, mas também para aqueles que preferem conversar com os amigos, e até mesmo para quem gosta de curtir a festa com tranquilidade.

A marca quer mostrar que a Petra Origem é a cerveja puro malte que harmoniza perfeitamente com qualquer momento.

Acompanhando as tendências do mercado, a Petra Origem Puro Malte foi lançada no final do ano passado com foco no Nordeste e, agora, se expande para todo o território nacional.

Seguindo a receita original da Serra de Petrópolis, a cerveja traz o DNA Petra, já conhecido e apreciado pelos consumidores de cervejas especiais, com alto drinkability, composição equilibrada e baixo amargor.

A estratégia da campanha para o digital inclui a veiculação dos filmes em diferentes formatos nas redes sociais da marca e sites diversos.

Confira o vídeo abaixo: