KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio deixou quatro mortos na manhã deste sábado (30), no interior do Estado.

A colisão aconteceu na MT-358, na Serra de Tapirapuã, próximo ao Município de Nova Olímpia (203 km de Cuiabá). O caminhão teria invadido a pista contrária e atingindo um Chevrolet Astra.

No acidente morreram Maria Aparecida Alves França, 55 anos, Eleandro Augusto Acco, 44 anos, e duas crianças - um menino de 3 anos e uma menina de 1. Eles estavam no carro de passeio e seguiam em direção a Tangará da Serra.

A carreta, que estava indo em direção a Nova Olímpia, teria apresentado problemas mecânicos. Com a batida, os veículos saíram da pista e caíram em um barranco.

Os ocupantes do Astra morreram ainda no local do acidente. De acordo com informações preliminares, o condutor da carreta, identificado como O.C.B., 57 anos, teria fugido depois da colisão.

A esposa do caminhoneiro informou à Polícia que a carreta já havia apresentado defeito mecânico anteriormente e que seu marido teria ido para Tangará da Serra resolver o problema.

Ela e o homem teriam se encontrado em um restaurante momentos antes e ela teria visto o marido consumir bebida alcoólica antes de seguir viagem.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local.

O condutor da carreta ainda não foi localizado. Ele deve responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.