O avião que levava o Pontífice desde Roma aterrissou na capital marroquina, Rabat. No entanto, antes de embarcar, Francisco se reuniu com um grupo de imigrantes marroquinos na Casa Santa Marta, no Vaticano, composto por duas famílias com filhos.

A viagem para o Marrocos ocorre há menos de dois meses de sua histórica visita aos Emirados Árabes Unidos. Além das relações inter-religiosas, a ida ao Marrocos tem como meta promover laços institucionais e discutir a imigração.

Francisco foi recebido pelo rei Mohammed VI no aeroporto e fará um cortejo, de papamóvel, até a Esplanada das Mesquitas de Hassan para uma cerimônia de boas-vindas.

Depois, o Papa terá um encontro com membros da sociedade civil, autoridades e diplomatas, totalizando um público de 50 mil pessoas, e visitará o mausoléu de Mohammed V e o Palácio Real.

No fim da tarde, Francisco irá ao Instituto Mohammed VI dos Imãs, Pregadores e Pregadoras, que será a primeira visita de um Papa a uma escola de líderes muçulmanos. (ANSA)

