A Águas Cuiabá informa que realizará neste final de semana duas paradas emergenciais em dois pontos do sistema de distribuição de água da capital. A intervenção tem como objetivo interligar as duas adutoras ao novo reservatório do Inpe.

Hoje, as equipes da concessionária realizarão as intervenções na adutora do CPA. Já amanhã (31 de março), as equipes realizarão a parada na adutora do CPA e na adutora Florianópolis (localizada na MT251). Tanto no sábado como no domingo, os serviços estão previstos para começar às 09h com conclusão às 15h.

Para a realização das ações será necessário a paralisação temporária das adutoras, situação que vai impactar o abastecimento às regiões atendidas pelas unidades.

Após a conclusão dos serviços, o abastecimento retornará à normalidade conforme a progressiva pressurização da rede, processo físico-hidráulico que pode levar até 24 horas para o abastecimento pleno, em condições normais de fluxo e pressão adequada na rede.

A Águas Cuiabá conta com a compreensão da comunidade e solicita a todos que adotem práticas de uso consciente de água, evitando o desperdício.

Em caso de dúvidas, o telefone de atendimento ao cliente é o 0800 646 6115.



BAIRROS ATENDIDOS PELA ADUTORAS:

CENTRO AMÉRICA

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

COND RES JARDIM VITÓRIA A

COND RES JARDIM VITÓRIA B

CPA I

CPA II

JARDIM ACLIMAÇÃO

JARDIM FLORIANÓPOLIS

JARDIM UNIÃO

JARDIM VITÓRIA

MIGUEL SUTIL

MORADA DO OURO

MORADA DO OURO II

NOVO PARAÍSO I

NOVO PARAÍSO II

PARQUE ELDORADO

RES MILTON DE FIGUEIREDO

RES MÔNACO

RES MONTENEGRO

RES SAN MARINO

SANTA TEREZA

TERRA NOVA

TRÊS LAGOAS