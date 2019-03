JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um mmotociclista, de identidade não revelada, morreu no início da noite deste sábado (30) após colidir com uma carreta, na BR-364, na saída de Cuiabá para Rondonópolis.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, o acidente aconteceu no km 393, por volta das 18h50.

Informações preliminares que o motociclista seguia sentido contrário da carreta, quando em determinado momento teria invadido a pista do veículo pesado. Os dois bateram de frente.

O motociclista chegou a ser socorrido e encaminhado para o Pronto-Socorro da Capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já o condutor da carreta saiu ileso.

O acidente ainda será investigado pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran).