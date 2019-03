PATRÍCIA NEVES

DO OLHAR DIRETO

Uma pessoa permanece desaparecida depois que uma embarcação onde estavam três colegas virar no Rio Culuene, em Paranatinga, a 410 km de Cuiabá, na tarde da última sexta-feira-feira, 29.



De acordo com informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, os três ocupantes pescavam no momento do acidente. Duas pessoas conseguiram nadar até a margem e pedir socorro a trabalhadores de uma fazenda.



Já o terceiro ocupante desapareceu na água e não foi encontrado. O afogamento ocorreu no final da tarde numa região a 80 km de Paranatinga, em uma localidade conhecida como “Postinho“.



A polícia foi comunicada e uma equipe do Corpo de Bombeiros de Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, foi enviada na manhã de sábado (30) até o local do afogamento.



Com Nortão Notícias