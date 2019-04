JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher e a filha dela – ambas com identidades ainda não confirmadas – morreram neste domingo (31), após sofrerem um grave acidente de trânsito na Rodovia Palmiro Paes de Barros (MT-040), que liga Cuiabá a Santo Antônio do Leverger (a 35 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local do acidente, mãe e filha estavam em uma motoneta que colidiu de frente com uma caminhonete.

O impacto foi muito forte e a moto ficou embaixo do veículo. A parte frontal da caminhonete ficou completamente destruída.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas apenas atestou a morte das vítimas.

O condutor da caminhonete não teve ferimentos graves.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran) da Capital.