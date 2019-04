Provas escrita e prática acontecem no dia 12 de maio

DO G1 MT



A Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá, divulgou o edital de um concurso público que prevê a contratação de 87 servidores para todos os níveis de escolaridade.

Os salários disponibilizados variam entre R$ 1.156,83 a até R$ 13.636,86 e carga horaria de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições para o concurso devem ser feitas a partir desta terça-feira (2) até o dia 16 de abril de 2019, pelo endereço eletrônico www.grupoatame.com.br/concursos. A taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 120.

Já a aplicação das provas escrita e prática acontecem no dia 12 de maio. Os horários e locais de cada uma delas será divulgado posteriormente em edital complementar.

Os candidatos devem comparecer aos locais das provas, com antecedência mínima de 1 hora, munidos do comprovante de inscrição e um documento de identificação original com foto.

Confira a escolaridade exigida para cada cargo

Níveis Alfabetizado e Fundamental: apoio administrativo educacional, zeladora, motorista, cozinheira, vigilante, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório odontológico, auxiliar de serviços gerais, cuidador social, encanador, mecânico de máquina leve, mecânico de máquina pesada, operador de máquinas, operador de máquina pesada e orientador social.

Nível Médio e Técnico: agente de fiscalização, fiscal de meio ambiente, técnico administrativo educacional, técnico agrícola, técnico de raio-X, técnico em enfermagem e técnico em segurança do trabalho.

Nível Superior: advogado, assistente social, contador, enfermeiro, engenheiro florestal, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, odontólogo, professor, psicólogo e médico veterinário.