DA REDAÇÃO



A primeira edição do Programa Saúde na Escola (PSE) de 2019 aconteceu nesta semana, na Escola de Ensino Básico (EMEB) Senhorinha Ana Alves de Oliveira, no bairro Jardim Vitória.

As ações aconteceram nos dias 27, 28 e 29 março, durante o horário das aulas, finalizando no dia 30 com atendimentos odontológicos no Centro Especializado de Odontologia (CEO) do bairro Jardim Vitória para aqueles alunos que passaram por triagem e receberam o encaminhamento.

O evento, que foi realizado por meio de uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Universidade de Cuiabá – UNIC tem como objetivo atender alunos de unidades educacionais, entre creches, escolas e Centros Municipais de Educação Infantil.

Cerca de 370 alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental receberam orientações em relação à saúde bucal e nutricional, triagem, avaliação da acuidade visual, verificação da situação vacinal e avaliação de crescimento e desenvolvimento.

As crianças também participaram de palestras sobre combate à violência, combate ao mosquito Aedes aegypti, alimentação saudável, higiene bucal e escovação assistida, onde alunos do curso de odontologia deram orientações sobre como escovar os dentes de maneira correta usando o “escovódromo”.

“Fizemos exames bucais em todos os alunos da escola e os que apresentaram problemas nos dentes serão atendidos neste sábado (30) no Centro Odontológico do Jardim Vitória. Mesmo se não conseguirmos atender todas no sábado, faremos o agendamento de todas que precisam de tratamento”, afirmou Weverton Raider, Técnico de Gestão da Saúde Bucal.

Marcio Frederico Macedo de Arruda, Responsável Técnico pelo Programa Saúde na Escola, explicou como ele funciona.

“O público alvo desta ação é a comunidade escolar. Uma escola é eleita para a realização do evento, levando-se em conta a questão da vulnerabilidade, para que possamos intervir com as ações. Todas as ações são articuladas entre Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, que são os responsáveis pelo Programa. A quantidade de dias é estipulada de acordo com a capacidade operacional da escola”, revelou.

Para a diretora da escola, Maria Aparecida de Andrade esta é uma ação extremamente positiva, pois é uma parceria muito forte entre as duas secretarias que desenvolve atividades de grande importância para as crianças e para a comunidade.

“Não é a primeira vez que este evento acontece aqui na escola. Na reunião de pais que fizemos no dia anterior à abertura do Programa, mais de 100 pais compareceram. Todas as atividades que sejam para o bem da comunidade, são acolhidas muito bem pela população local. Eles participam bastante de todas as ações que a Prefeitura promove”, comentou Maria Aparecida.

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política pública criada pelo Governo Federal em 2007 com o objetivo de promover qualidade de vida aos estudantes da rede pública de ensino por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Atualmente sendo realizado em 57 unidades de ensino de Cuiabá, sendo 4 escolas estaduais.