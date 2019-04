DA ASSESSORIA



O Univag- Centro Universitário de Várzea Grande, por meio do curso de Ciências Contábeis, realiza, a partir de 1 de abril (segunda-feira), a ação social Imposto de Renda Solidário Univag. A campanha irá atender toda população de Cuiabá e Várzea Grande para a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2019.

Para participar do projeto IRPF do Univag, o contribuinte, no ato da inscrição, deve doar 2kg de alimento não perecível, que serão encaminhados para instituições filantrópicas.

Os atendimentos serão realizados até 30 de abril, data final para entrega do IRPF, das 15h às 18h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), no Bloco B, no campus Univag.

Devem fazer a declaração todos aqueles que tenham recebido, em 2018, rendimentos tributáveis cuja soma supere R$ 28.559,70, ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte com soma superior a R$ 40 mil; R$ 142.798,50 de lucro em atividade rural ou que tenham propriedades de bens e direitos acima de R$ 300 mil. No caso de atividade rural, a quantia deve ser maior do que R$ 142.798,50.

Neste ano, a Receita Federal exige que os declarantes informem o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos os dependentes. Antes, a informação era obrigatória somente nos casos de crianças a partir de oito anos.

Para declarar o IRPF é necessária uma lista de documentos que inclui: declaração do rendimento do ano anterior, CPF, RG, título de eleitor, comprovante de despesas que teve com saúde, educação, CPF dos dependentes e o comprovante das despesas e declarações dos bens.

O Imposto de Renda Solidário Univag foi criado há sete anos com o objetivo de orientar e auxiliar os contribuintes acerca da declaração e das regras gerais de tributação do IRPF.

A campanha envolve mais de 300 alunos que cursam Ciências Contábeis no Univag, sempre com a orientação de professores especialistas na área contábil para trabalhar no processo de triagem.

O atendimento é dividido em duas etapas: a primeira, feita pelas turmas do 2° ao 4° semestre, responsáveis pelo processo da triagem de documentação.

A segunda etapa fica com as turmas do 5° ao 8° semestre, que são responsáveis pelos atendimentos no laboratório onde são elaboradas a declarações do IRPF, finalizando com o envio a Receita Federal.

"O projeto IRPF 2019 capacita os alunos com conhecimentos específicos das práticas contábeis para o desenvolvimento de atividades que atendem as necessidades do mercado de trabalho, contribuindo na formação e no desenvolvimento da ética e responsabilidade social’, comenta a coordenadora do curso, professora Msa. Elaine Regina Corrêa Brandão.

Vale ressaltar que em todas as edições da campanha já realizadas não houve nenhuma declaração do IRPF feita pelo Univag que entrou na Malha Fina por algum erro dos nossos alunos ou professores.

O Univag está localizado na Avenida Dom Orlando Chaves, n.º 2.655, Bairro Cristo Rei - Várzea Grande.

Mais Informações: 3688-6000/3688- 6114/ 3688-6120.