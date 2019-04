DA ASSESSORIA



Para homenagear os 300 anos de Cuiabá a Itaipava, cerveja 100% verão, lança três versões de latas comemorativas com obras do artista plástico cuiabano Valques Pimenta. Serão cerca de 4,5milhões de unidades que serão comercializadas por toda a Grande Cuiabá entre os meses de abril e maio.

As latas exclusivas trazem obras personalizadas do artista cuiabano e retratam a capital mato-grossense rica em cultura e poesia.

“Queremos mostrar a todos uma marca que está presente no dia a dia do cuiabano, trazendo ainda mais verão. Para isso o maior desafio foi transpor as artes da tela para a lata, tomando o cuidado especial de não perder os traços delicados e marcantes do pincel de Valques. A harmonia entre marca e obra ficou perfeita”, conta a gerente de propaganda do Grupo Petrópolis, Eliana Cassandre.

Cassandre ressalta ainda que no ano de 2018, a Itaipava foi a marca mais vendida na região metropolitana de Cuiabá, cidade de altas temperaturas que lembra o verão o ano todo.

“E quanto maior a marca e a performance dela na praça, mais desafiador é engajar e levar inovação para esse consumidor. Desta forma, entendemos que levar ao cuiabano um evento proprietário, como o Itaipava de Som a Sol, fazer parcerias com artistas locais, disponibilizar wi-fi grátis nos ônibus urbanos - como é o projeto Wi-fi Bus Itaipava, que segue até o dia 17 de abril em 200 ônibus da capital – e agora a lata comemorativa são maneiras de nos aproximarmos e conversarmos com o consumidor de Cuiabá e, é claro, levar muito sol e verão”, destacou.