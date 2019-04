DA ASSESSORIA



Com um histórico de busca constante pela excelência e aprimoramento dos protocolos já existentes, o Hospital Santa Rosa conquistou pela segunda vez a recertificação ONA Nível 3 (Excelência), concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) às instituições com excelência em gestão.

A manutenção do selo de qualidade da instituição mato-grossense contou com auditorias realizadas nos dias 26 e 27 de março deste ano.

Tal resultado é fruto do trabalho desenvolvido ao longo dos anos para o aprimoramento dos processos e procedimentos realizados no hospital. Desta vez, a avaliação teve como base o Manual Brasileiro de Acreditação das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde (versão 2018), que recebeu o reconhecimento internacional com a importante chancela da ISQua (Sociedade Internacional para a Qualidade do Cuidado em Saúde, em português).

Com validade de três anos, o selo é concedido àqueles que já atendem aos níveis anteriores e tem como princípio a excelência em gestão.

“O processo avaliou as áreas de gestão, apoio e negócio do hospital – incluindo os serviços terceirizados. Isto, tendo como princípio o manual de acreditação hospitalar da ONA - versão 2018”, reforça o supervisor de Qualidade do Santa Rosa, Ediney Magalhães Junior.

A superintendente executiva do Hospital Santa Rosa, Mara Nasrala, complementa que a acreditação é, principalmente, o certificado de que a instituição oferece qualidade e segurança tanto para pacientes quanto para colaboradores.

“Em Mato Grosso, o Hospital Santa Rosa é pioneiro na busca pelo ‘selo de qualidade’ e desde 2008 é certificado pela ONA, atendendo aos mais rigorosos requisitos. Isto é reflexo do compromisso da instituição em operar com os melhores protocolos de atendimento – com resultados mais seguros e eficazes –, processos claros e bem definidos, estrutura completa, valorização profissional e colaboradores que priorizam a cultura da empresa”, pondera.

Responsável pela única metodologia de acreditação totalmente brasileira, a ONA apresenta um sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde voltado para a melhoria continua e a segurança do paciente.

A metodologia possui três níveis de certificação: Acreditado, Acreditado Pleno e Acreditado com Excelência. O processo de acreditação é voluntário e deve partir do interesse da própria instituição.

ACREDITAÇÃO

Com mais de duas décadas, o Santa Rosa é o único hospital de Mato Grosso certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo.

A instituição também é certificada em Nível 6 da EMR Adoption Model (EMRAM) pela Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Analytics.