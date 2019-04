DA REDAÇÃO



A mato-grossense Eduarda Zanella, de 17 anos, foi eleita Miss Teen Universo 2019. O evento, que aconteceu neste sábado (30), no Panamá, reuniu candidatas de todos os continentes. O concurso é o maior e mais importante concurso de beleza adolescente do mundo e reúne jovens de diferentes culturas.

Eduarda nasceu em em Tangará da Serra (a 242 km de Cuiabá) e teve a primeira experiência como modelo aos 16 anos. A "carreira" da jovem precisou ser adiada por conta dos estudos, porém, em 2018 ela recebeu o convite para participar da etapa regional do concurso de moda.

Na ocasião, Eduarda também saiu vitóriosa da competição e teve como prêmio o direito de participar na etapa nacional do Miss Brasil Teen, que aconteceu em outubro do ano passado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Com a vítória, a jovem carimbou o passaporte rumo ao Teen Universe, que este ano aconteceu na capital do Panamá.

Reprodução Além da coroa, jovem venceu categoria de 'Melhor Traje Típico'

A campeã compareceu ao evento junto a mãe, Solange Zanella e o coordenador estadual do concurso, Muryllo Lorensoni.

No Panamá, durante o confinamento com as demais candidatas, Eduarda cumpriu uma agenda de atividades que incluiram provas preliminares, coletiva de imprensa e entrevista com o corpo de juri.

Brasil, Colômbia, Médica, Índia, Panamá e Porto Rico ocuparam o top 6 do concurso.

Além do título de adolescente mais bela do mundo, Eduarda ainda venceu as categorias de 'Miss Fotogenia' e 'Melhor Traje Típico', que foi inspirada nos animais típicos de Mato Grosso, como araras e onças.

O figurino foi pensado para exaltar a fauna brasileira, além de conscientizar sobre a preservação.

A jovem seguirá com compromissos ao redor do mundo, além de se dedicar a projetos sociais que já realziada como Miss Teen Brasil. Eduarda também começará a se preparar para cursar a tão sonhada faculdade de medicina.