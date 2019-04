DA REDAÇÃO



Depois de realizar o ato simbólico ‘Abraço ao Rio Cuiabá’, na noite de sexta-feira (29), que serviu como homenagem de cidadãos cuiabanos aos 300 anos da capital mato-grossense, um grupo de administradores da fanpage ‘Cuiabá de Antigamente’, lançou, em uma reunião que aconteceu no Museu do Rio, a criação de uma associação envolvendo voluntários interessados em realizar ações nas áreas cultural e ambiental.

Como um dos organizadores do ‘Abraço’, o historiador Francisco das Chagas, administrador da fanpage sobre Cuiabá viu resultados positivos na iniciativa que atraiu cidadãos, artistas e empresários interessados e serviu como o ‘start’ para a fundação da Associação “Cuiabá de Antigamente Somos Nós”.

Segundo Francisco das Chagas, um importante passo foi dado.

“Nossa fanpage criada por Viviane Rebeca, tem mais de 80 mil seguidores que amam esta cidade. Estamos tomando a iniciativa de trazer os interessados no bem de Cuiabá para a prática. A cidade precisa muito de nossas ações, especialmente o Rio Cuiabá”, afirma Francisco das Chagas.

Ele destacou que entre as ações da associação, estarão trabalho de conscientização da população quanto à necessidade de preservação do meio ambiente através de orientação nas escolas e limpeza frequente do rio.

De acordo com Francisco das Chagas, uma nova reunião será marcada, após o aniversário de Cuiabá, para tratar da criação da estrutura da associação sem fins lucrativos e sem envolvimento político.

“Lançamos um embrião que está sustentado pela vontade de muitas pessoas que querem participar desse projeto. Sentimos a sinceridade e houve momento de emoção entre os presentes no encontro desta sexta-feira. Vejo que são pessoas engajadas e, sobretudo, dispostas a trabalhar com muito amor por Cuiabá. É o que precisamos”, afirma.

Idealizador do projeto, Celso Anselmo Bicudo conta com a participação dos cidadãos de boa vontade e que tenham disposição para essa empreitada a favor de Cuiabá. “Seja qual for sua formação ou não, necessitamos de você para colocar em prática o amor e a gratidão por nossa cidade. Venha somar conosco e colocar as mãos à obra”, conclamou Celso Bicudo.