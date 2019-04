Vítimas tentavam fazer uma conversão irregular no momento do acidente

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Sandra de Oliveira Silva, de 31 anos, e a filha dela, de 7 anos, foram atingidas por uma caminhonete na tarde desse domingo (31), na Rodovia Palmiro Paes de Barros (MT-040), que liga Cuiabá a Santo Antônio do Leverger (a 35 km de Cuiabá).

Mãe e filha estavam em uma motoneta e morreram na hora.

Aos 45 segundos do vídeo, é possível ver quando a moto sai de um matagal e tenta atravessar a pista. No mesmo instante, as vítimas são atingidas pela caminhonete.

Com o impacto, mãe e filha são arremessadas no ar.

Na sequência, uma pessoa, que estava no canteiro central, sai correndo pela rodovia para tentar socorrer as vítimas.

Outro carro, que surge pouco depois do acidente, para na pista e o condutor também se apressa para prestar ajuda.

A moto de Sandra foi parar embaixo da caminhonete e parte frontal do automóvel ficou destruída com a batida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte das vítimas.

Veja o vídeo: