DA REDAÇÃO



Estão abertas as inscrições para os municípios participarem dos Jogos Escolares da Juventude 2019. A adesão foi aberta na sexta-feira (29.03) e segue até 10 dias antes do início da competição em cada região esportiva

A etapa regional – que abrange todos os municípios do Estado – começa em maio e vai até o final de junho, contemplando as modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Participam das competições estudantes de 12 a 17 anos de idade, divididos em duas categorias. Adolescentes de 12 a 14 anos fazem parte das equipes da Categoria B. Já categoria A agrupa os jovens com idade entre 15 e 17 anos.

O processo de inscrição deve ser feito por cada município que irá informar quais escolas da educação básica foram campeãs na fase municipal da competição. Também será necessário indicar pelo menos duas modalidades coletivas de participação, especificando gênero e categorias, e enviar um mapa com resumo quantitativo das delegações.

Todos os formulários e orientações estão disponíveis no site www.esportes.mt.gov.br/eventos.

Promovidos pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) com a parceria da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e dos municípios-sede, os Jogos Escolares têm início no dia 03 de maio, em Alto Garças, com disputas das cidades da região sul/sudeste.

De acordo com o superintendente de Desporto Escolar da Secel, Marcelo Cruz, a equipe está se preparando para receber, analisar e homologar as inscrições. “Já começamos a entrar em contato com as prefeituras e assessorias pedagógicas para convidar e incentivar a adesão. E também já deixamos tudo pronto para que o processo de inscrição seja ágil e possa viabilizar a participação do maior número possível de municípios”.

Os Jogos Escolares da Juventude são considerados a maior competição esportiva escolar do Estado. A previsão é de que haja cerca de 12 mil participantes diretos, incluindo estudantes competidores e comissão técnica, e um público aproximado de 120 mil pessoas durante o evento.

A programação mato-grossense se dará em duas etapas – regional e estadual– e antecede as fases nacionais organizadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). As escolas campeãs na fase regional avançam para a etapa estadual, que acontecerá de julho a setembro. Instituições de ensino públicas e particulares do Estado participam das competições.



Confira o calendário de inscrições por região esportiva:

ETAPA REGIONAL Região esportiva Município-sede Data do evento Prazo para inscrição Sul/sudeste Alto Garças 03 a 08 de maio 24 de abril Centro Norte Nova Mutum 17 a 22 de maio 08 de maio Médio Norte Nobres 24 a 29 de maio 15 de maio Sul/sudeste Poxoréu 31 de maio a 05 de junho 22 de maio Oeste Cáceres 07 a 12 de junho 29 de maio Norte Colíder 14 a 19 de junho 05 de junho Leste Querência 20 a 25 de junho 11 de junho Noroeste Juína 21 a 26 de junho 12 de junho Sudoeste Pontes e Lacerda 28 de junho a 03 de julho 19 de junho Nordeste Porto Alegre do Norte 05 a 10 de julho 26 de junho ETAPA ESTADUAL Modalidade / categoria Município-sede Data do evento Prazo para inscrição Coletivas / B Sorriso 16 a 22 de julho 08 de julho Coletivas / A Água Boa 28 de julho a 03 de agosto 19 de julho Individuais / A e B Várzea Grande 19 a 24 de setembro 10 de setembro

Serviço

Outras informações podem ser obtidas no site: www.esportes.mt.gov.br/eventos. Ou no e-mail desportoescolar@secel.mt.gov.br. Também a partir do telefone: (65) 3613-4931.