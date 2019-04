DA REDAÇÃO



No mês em que se comemora o aniversário de 300 anos de Cuiabá, o MT Hemocentro preparou uma agenda especial em homenagem à Capital que foi viabilizada por meio das diversas parcerias com a sociedade civil e os órgãos públicos estaduais e municipais.

A agenda tem início no dia 1º de abril, com a campanha pensada pelo banco de sangue público e a família Borralho – uma das fundadoras de Cuiabá. A campanha denominada “Cuiabano de Sangue e Coração” vai até o dia 4 de abril, o “Dia D”, ocasião em que haverá a distribuição de camisetas e um café da manhã típico cuiabano aos doadores voluntários.

Entre os dias 4 e 5 de abril, a torcida “Flamengo Flanáticos” estará doando sangue na unidade na Rua 13 de Junho, centro-norte. Neste mês, a gerência da unidade especializada também programou coletas externas em três pontos distintos.

Nos dias 2 e 3 de abril, o Hemobus estacionará no Tribunal de Contas do Estado e, no dia 16, na Secretaria de Estado de Fazenda; a coleta externa também ocorrerá na Praça da República, nos dias 11, 18, 23 e 25 de abril. Já nos dois últimos dias do mês, 29 e 30, o Hemobus vai viajar para o município de Nova Mutum em ação feita com a parceria da prefeitura.

Serviço

O MT Hemocentro atende à demanda sanguínea dos prontos-socorros de Cuiabá e de Várzea Grande, do Hospital Universitário Júlio Müller, do Hospital Municipal São Benedito e do Hospital Metropolitano de Várzea Grande. A unidade também é suporte para as 16 unidades de Coleta e Transfusão distribuídas na Hemorrede Estadual.

Para mais informações ou agendamento de campanha para a coleta de doação interna e externa (Hemobus), entre em contato pelo número (65) 3623-0044. Já para agendar palestras do Hemotur, doação por aférese ou campanha, entre em contato pelo ramal 221 (discado após ligação ao número oficial do MT Hemocentro) ou pelo email comunicahemocentro@ses.mt.gov.br .

Confira a programação completa abaixo: