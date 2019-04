DA REDAÇÃO



A Associação de Amigos do Autista (AMA), em parceria com a Prefeitura de Cuiabá e a Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta terça-feira (2), a II Palestra de Conscientização do Autismo, com o tema ‘Autismo de dentro para fora’. O evento acontecerá às 18h, no Auditório Maestro China, da Secretaria Municipal de Educação.

O objetivo da iniciativa, de acordo com a diretora financeira da AMA, Mariana Corral, é disseminar informações e novos conhecimentos sobre o universo autista.

“A palestra é aberta a todos, familiares, profissionais das mais diversas áreas e interessados porque o nosso objetivo é contribuir para a inserção efetiva das crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na sociedade e, fortalecer o movimento e a percepção das pessoas sobre o tema já que a falta de conhecimento sobre essa condição humana é um dos principais problemas que portadores e familiares sofrem”, explicou Mariana Corral.

Nesta segunda edição do evento, cujas inscrições já foram encerradas em razão da necessidade de limitação das vagas, além de pais e interessados, estarão participando os profissionais da rede municipal de Educação e de outras áreas.

As palestras serão proferidas pela escritora, colunista na revista Ser Autista, consultora em Autismo, palestrante, blogueira e autista Kenya Diehl e o também blogueiro, do “Blog Cuecas Azuis” e autista Nando Castro. O evento terá ainda uma participação especial, da cantora cuiabana Manú Paiva e uma exposição trabalhos realizados por crianças e jovens autistas da AMA.

Saiba mais

O autismo é um transtorno do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos 3 anos de idade. Esse transtorno compromete o desenvolvimento psiconeurológico afetando a comunicação (fala e entendimento), o emocional e o convívio social.

A pessoa com autismo pode ter alguns comportamentos que as pessoas não entendem, mas ela só está procurando entender o mundo à volta dela de uma maneira diferente.

A AMA

A Associação de Amigos do Autista de Cuiabá (AMA) foi fundada em 1º de julho de 2000 com o objetivo de ajudar e orientar as famílias com filhos autistas a compreender e a lidar com os transtornos causados por esta síndrome, que afeta de forma grave o convívio.

Para mais informações e doações:

Associação de Pais e Amigos do Autista de Cuiabá/MT (AMA)

Banco do Brasil

Ag: 2128-8

Conta Corrente: 28.204-9

Endereço da AMA: Quadra 1, Lote 10 e 11, setor D – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT

E-mail: ama.cuiaba@gmail.com

Serviço

II Palestra de Conscientização do Autismo – “Autismo de dentro para fora”

Data: 02 de abril

Horário: 18h

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação “Maestro China”, na Rua Diogo Domingos Ferreira, 292, bairro Bandeirantes