Unir o tratamento médico ao espiritual para resgatar vidas. Essa é a proposta do Lar de Amparo Espiritual Eurípedes Barsanulfo, que faz parte da Associação Espírita Wantuil de Freitas, em Cuiabá.

A casa, que é mantida há 20 anos por meio de doações e funciona com o trabalho de cerca de 70 voluntários, busca ajudar pacientes com depressão. Ao longo dos anos, ao menos 700 pessoas já foram atendidas no lar.

Os casos da doença, que em casos mais graves pode levar ao suicídio, aumentaram 18% no país nos últimos 10 anos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). A previsão da OMS é de que, até 2020, a doença seja a mais incapacitante do planeta.

A combinação de tratamento com médicos e psicólogos pode mudar esse quadro e dar ao paciente uma melhor qualidade de vida, mas há ainda aquelas pessoas que acreditam também que a alma deva ser curada, como é o caso da coordenadora do Lar de Eurípedes, Fransoize Magalhães.

“A pessoa fica emocionada de ver os profissionais que fazem aquilo por amor. O amor cura, então, ver o amor ao próximo em ação é fantástico”, declara.

Todos os pacientes passam por uma triagem antes da internação. O conselho é composto por profissionais da saúde, como médicos, psiquiatras e fisioterapeutas, além dos médiuns, que vão fazer a avaliação espiritual da pessoa.

“[Fazemos] essa triagem e vemos se temos condições de atender. Já atendemos várias situações que a gente pensava que era mental e era só mediúnico”, conta a coordenadora.

O tratamento inicial no lar dura cerca de três dias. Além da assistência médica, o paciente terá atividades criativas como pintura, leitura de livros e participa do estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo, livro de Allan Kardec, principal nome da Doutrina Espírita.

“Segundo Allan Kardec todos nós temos um sexto sentido, uns mais aguçados, outros menos. No tratamento espiritual que nós fazemos são trabalhadas essas energias e elas são canalizadas para o tratamento”, explica.

Os tratamentos espirituais e energéticos incluem passe – práticas que visam transmitir energias entre o médium e a pessoa atendida – e a musicoterapia, por exemplo.

“Trabalhamos com o evangelho, corrente, passes, água fluidificada, então todos participam juntos. Há um retorno para o sagrado, um sagrado que temos dentro de nós mesmos”, conta.

Apesar do local fazer parte de uma associação espírita, o lar acolhe pessoas de todas as religiões.

“Religião é um assunto bastante polêmico e nós trabalhamos com a religião. Mas se nós abríssemos a casa para atender espíritas, ela estaria fechada. Não temos pretensão de mudar ninguém de religião. Nós oferecemos as terapias e ainda estimulamos que, de onde ela estiver, que faça o melhor para aquele lugar e para ela”, afirma Fransoize.

Pessoas de vários lugares do Brasil vem para Cuiabá para passar pelo tratamento no Lar de Eurípedes, que atente todos os pacientes de forma gratuita. Muitos procuram ajuda espiritual como a última chance para o tratamento da saúde mental.

“Quando você para um pouco e se conhece, você começa a se amar, você começa a achar possível. Temos para nós que a pessoa que se isola ela não está em um caminho correto de vida social, que é o que Jesus prega”, afirma a coordenadora.