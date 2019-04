DA REDAÇÃO



Alunos e moradores do distrito do Coxipó do Ouro, prestigiaram uma programação especial, na ultima sexta-feira (29), em comemoração aos 300 anos de Cuiabá. A Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Nossa Senhora Penha de França, realizou durante o Rally Ecológico Cuiabá 300 anos ,uma distribuição de kits de livros. O evento da Prefeitura de Cuiabá é mais uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SME) e das Bibliotecas Comunitárias ‘Saber com Sabor’.

O principal objetivo da programação é o incentivo à leitura e a busca pelo conhecimento. Além dos kits de livros distribuídos, outras atividades foram realizadas entre elas uma exposição do acervo da fauna e flora Brasileira/Consciência Ambiental; jogos, brincadeiras, cantigas; A Mala e o Baú de Livros, varal literário; Tenda e cabaninha de livros; Oficina de desenho e pintura; Piquenique Literário; Narração de Histórias do folclore.

A coordenadora da escola EMEBC Nossa Senhora Penha de França, Mirian Margareth De Oliveira Zanca, disse que a programação foi muito bem-vinda e condiz com a realidade da região.

“Ficamos muito felizes em sermos premiados para receber essa programação, pois somos uma comunidade do campo e já trabalhamos com projetos voltados ao Meio Ambiente e sua preservação. Os alunos vivenciam isso todos os dias, o cuidado com a natureza e com a terra porque é dela que tiramos o nosso sustento e o projeto trata justamente sobre a preservação do meio ambiente. E é ainda melhor com o apoio das Bibliotecas ‘Saber com Sabor’ que incentiva a leitura e faz com que os alunos viajem na imaginação e a maioria das nossas leituras têm a natureza envolvida”, relatou Mirian.

As professoras também aprovaram a iniciativa. “Esse evento foi muito importante para nossa escola e comunidade. Houve grande participação das crianças e eles ficaram encantados com as histórias e os livros e isso vai ajudar no incentivo à leitura e ao conhecimento que é fundamental para que eles cresçam com este hábito”, declarou a professora da EMEBC Nossa Senhora Penha de França, Eliane Evangelista da Silva.

As crianças estavam todas animadas e felizes com o kit de livros que receberam e não viam a hora de se aventurarem por meio da leitura e da imaginação. O kit contém 5 livros da Editora Paulus: A bruxinha dos nós (Ana Carolina Fernandes de Araújo); Mais um prato para Pedrinho (Carlos Ferrari); Conectados (Niccholay V. Marques); O grãozinho de areia em Cordel (Fernando Paixão) e um jogo de tabuleiro Caminho da Cidadania (Pedro Figueiredo de Moraes), que tem uma proposta lúdica e sociopedagógica.

Participaram do evento as Secretarias Municipais de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Saúde e Mobilidade Urbana.

Rally Ecológico

O Rally Ecológico ‘Cuiabá 300 Anos’ foi uma prova de regularidade, envolvendo carros e motos, realizada no ultimo dia 30, com largada no Parque Tia Nair, em Cuiabá e chegada ao Acqua Park Cuiabá, no Km 5 da Rodovia Vicente Bezerra Neto na Estrada do Manso.