Grupo se solidarizou com a situação crítica da Santa Casa e se reuniu com os funcionários

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá divulgaram um vídeo, no último sábado (30), pedindo doações de cestas básicas, pois estão há seis meses sem receber salários.

A iniciativa surgiu após um grupo de amigos se unir para ajudar os trabalhadores. Sandra Barros, uma das organizadoras da campanha, contou que estava assistindo à TV Assembleia quando se deparou com uma sessão sobre a situação da Santa Casa.

“Eu assisti na integra e fiquei muito chocada com a situação dos funcionários, porque não tem ninguém vendo por eles”, disse.

Ao mesmo tempo, uma colega postou em um grupo no WhatsApp que gostaria de ajudar os trabalhadores da unidade hospitalar.

Assim, diversas pessoas se interessaram e foi criado um grupo para pensar em uma ação solidária. No sábado (30), os voluntários se reuniram com os funcionários do hospital e ouviram seus relatos.

“Ficamos mais apavorados com os depoimentos deles. Esse senhor de camisa vermelha e a esposa dele, que está atrás, são funcionários. Como que um casal fica sem receber por seis meses? Foi chocante”, revelou Sandra.

Com isso, o grupo gravou o vídeo pedindo doações de cestas básicas. Ainda nas imagens, um dos trabalhadores faz um apelo à sociedade.

“Somos cerca de 800 funcionários necessitando de ajuda, passando necessidade. São seis meses sem receber e precisamos de ajuda. Tem pessoas com água cortada, com luz cortada, com pensão cortada”, diz ele.

Segundo o novo administrador financeiro da Santa Casa, Daniel Pereira, ele encontrou "um cenário bastante crítico" ao chegar à Santa Casa.

“É uma situação desesperadora, porque vinham funcionários aqui com talões de luz, de água, que já estavam cortados. Pessoas que já estão sendo despejadas de suas casas por falta do pagamento de aluguel. Nós não temos como resolver. Porque se fosse uma pessoa ou outra seria fácil, mas nos deparamos aqui com 800 funcionários, todos na mesma situação”, afirmou.

Doações

Os interessados em ajudar com doações de alimentos podem entrar em contato com os organizadores pelos telefones: 99962-8682 (Eddy), 98466-5414 (Sandra) ou 99207-5320 (Celma Malheiros).

Além disso, as doações também podem ser entregues diretamente no Laboratório de Anatomia Patológica, ao lado da Santa Casa, sob os cuidados de Eddy.

Veja o vídeo da campanha: