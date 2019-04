DA REDAÇÃO



O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) abre, nesta quarta-feira (03.04), lances para a oferta de 599 veículos através do segundo leilão da autarquia. O certame ocorrerá somente pela internet, nos portais www.sbjud.com.br e www.majudicial.com.br e a expectativa de arrecadação chega a R$ 1,8 milhão.

O edital do Leilão nº 002/2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 29 de março e pode ser conferido na íntegra no Portal do Detran-MT (aqui). Conforme a publicação, o encerramento dos lances ocorre no dia 25 de abril, às 9 horas. Todos os veículos possuem condições de trafegar pelas vias públicas.

Os interessados em adquirir os veículos terão fotos à disposição nos sites de leilão e também poderão conferir as condições dos 101 carros e 498 motocicletas entre os dias 22, 23 e 24 de abril.

No dia 22 de abril, poderão ser examinados os lotes localizados no pátio da unidade do Distrito Industrial, e nos dias 23 e 24 de abril, os localizados na sede da autarquia.

Para o diretor de Veículos do Detran-MT, Augusto Cordeiro, o sucesso com o primeiro leilão, no fim do mês de fevereiro, motivou o lançamento do novo certame. O valor arrecadado na ocasião foi de R$ 1,6 milhão.

“A boa aceitação do público nos credenciou a lançar este novo leilão. Nosso objetivo principal é a de promover a limpeza dos pátios do Detran, não apenas na Capital, como no interior do Estado”, disse Cordeiro.

O presidente da autarquia, Gustavo Vasconcelos, ratificou a afirmação do diretor de Veículos e completou que mais leilões serão realizados ao longo de 2019.

“Nossa meta é a de realizar um leilão a cada dois meses. Temos cerca de 13 mil veículos aptos a circular, em pátios do Detran em Cuiabá e no interior, para leiloar. Além disso, a medida promove a limpeza dos pátios, que no total em todo o Estado, guardam cerca de 35 mil veículos removidos”, explicou Vasconcelos.