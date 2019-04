DA REDAÇÃO



Foram abertas nesta segunda-feira (1º), as inscrições para o 5º Concurso de Desenho e Redação da Prefeitura de Cuiabá. Promovido por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), o evento é voltado para os estudantes, do 1º ao 9º ano, regularmente matriculados na rede municipal de ensino e as inscrições podem ser feitas até o dia 28 de junho.

O resultado será divulgado no dia 1º de agosto.

Para este ano, o tema central do concurso é: Se você fosse prefeito, o que faria para o seu bairro. A ideia é que, por meio dessa iniciativa, o Município consiga despertar nos estudantes o interesse por assuntos relacionados ao controle social, ética e cidadania. As inscrições devem ser feitas pela escola, somente de forma online, utilizando o portal http://e-eventos.cuiaba.mt.gov.br/.

“Todas as informações, documentos e também o passo a passo para a realização da inscrição podem ser encontradas no site e-eventos. Desde a sua primeira edição, o concurso trabalha acreditando que a educação é um importante agente transformador de vidas. Por isso, o nosso grande objetivo é fomentar, desde cedo, o interesse por valores que regem a sociedade” destaca com controlador-geral do Município, Marcus Brito.

O concurso está dividido em três categorias, com premiações para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Na categoria “Desenho”, podem participar alunos do 1º ao 5º ano. Na de “Redação”, as vagas são exclusivas para os alunos do 6º ao 9º ano.

Já a categoria “Escola Cidadã” é reservada para as instituições que montarem um “Plano de Mobilização”, desenvolvendo estratégias de incentivo ao debate sobre o tema entre os estudantes.

A entrega da premiação está marcada para o dia 8 de agosto, às 14h, no auditório do Palácio Alencastro. Vale destacar que os professores responsáveis, cujos nomes estejam no formulário do trabalho do primeiro colocado de cada ano das categorias “Desenho” e “Redação”, também serão premiados.