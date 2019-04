DA REDAÇÃO



No próximo domingo (07), o Ginásio Poliesportivo Aecim Tocantins, em Cuiabá, sediará a primeira etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Esportivo de Mato Grosso. A competição possui mais de 800 atletas de 31 municípios inscritos e abrange todas as faixas etárias nas categorias pré-mirim, mirim, infantil, infantojuvenil, juvenil, adulto, máster e sênior.

Realizada pela Federação de Jiu-Jitsu Esportivo de Mato Grosso (FJJE-MT), e com apoio institucional da Secretaria de Cultura, Esporte Lazer (Secel-MT), o evento tem entrada franca e começa às 9h com alguns combates. Já a cerimônia de abertura oficial está marcada para iniciar às 12h.

Essa fase da competição mato-grossense é classificatória para o campeonato brasileiro de Jiu-jitsu que ocorre em junho. Nos meses de julho e setembro, está programada a realização da segunda e da terceira etapa do campeonato estadual.

Além de troféus, medalhas e títulos para todas as categorias, os campeões da categoria absoluto (sem peso máximo) recebem premiação em dinheiro caso haja no mínimo 12 atletas em cada chave, tanto no masculino quanto no feminino.

Conforme o diretor executivo da FJJE-MT e organizador do evento, Paulo César Venâncio, serão 45 equipes de todo o Estado, a maioria delas composta por projetos sociais. “São projetos que trabalham na formação da garotada, oferecendo uma oportunidade de alcançarem uma vida mais digna e de representar Mato Grosso em nível nacional e internacional no futuro”, enfatiza Venâncio.

O calendário de preparação para os campeonatos estadual e brasileiro também contou com um curso de arbitragem realizado no mês de março, em Cuiabá, envolvendo cerca de 80 participantes que buscaram se aperfeiçoar para atuar nos eventos da FJJE-MT.