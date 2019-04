DA REDAÇÃO



Os alunos da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Maria Tomich Monteiro da Silva, estão participam nesta semana de oficina de escultura em argila. Na sexta-feira (5), acontece a exposição dos trabalhos, em comemoração aos 300 anos de Cuiabá.

Os estudantes começaram a participar da oficina na segunda-feira (1), e na quarta e quinta-feira (3 e 4), vão dar sequência na atividade das 7h às 9h e das 13h às 15h.

A oficina tem o apoio do PróUnim (Programa de Ação Social da Unimed Cuiabá) e é ministrada pela artista plástica Alair Fogaça, que desde 2003 pratica a arte de modelar o barro, retratando através das esculturas, a cultura mato-grossense.

O professor do 6º ano B da EMEB Maria Tomich Monteiro da Silva, Fernando Bernardo, disse que em comemoração aos 300 anos de Cuiabá, os alunos estão trabalhando a história do município, sua cultura, personagens locais, as igrejas, entre outros temas. “Nesse ano de 2019, estamos desenvolvendo o projeto Cuiabá 300 anos e a cada quinzena estamos trabalhando um centenário de Cuiabá.

Hoje e nos próximos dias, estaremos realizando a oficina de argila, juntamente com o Grupo Fogaça que é um grupo do nosso bairro, com a doação argila para a confecção das obras e as crianças estão reproduzindo frutas da nossa Cuiabá como: caju e manga; também estão fazendo barcos representando o rio Cuiabá”, explicou Fernando.

Além da criatividade, a professora do 5º ano B, Maria Elis de Freitas Pedroso, afirmou que o contato com a argila também desenvolve a coordenação motora das crianças. “O manuseio da argila ajuda até na força empregada ao segurar o lápis para escrever e também estimula a imaginação das crianças conforme o que foi proposto, representar a cultura cuiabana, modelando objetos característicos em comemoração aos 300 anos de Cuiabá. As crianças estão gostando bastante desse trabalho manual”, destaca Maria Elis.

A culminância de todos os trabalhos realizados em argila pelos alunos será apresentada em uma exposição na própria escola no dia 05 de abril, às 9h e as 15h.

Sobre a artista plástica

Alair Xavier é mato-grossense, nascida em Acorizal e atualmente moradora de Cuiabá, onde desenvolve suas pesquisas sobre cultura em argila há mais de 10 anos. Alair começou suas atividades como artista plástica aos 33 anos, influenciada pelo marido, o escultor Fred Fogaça e uma amiga. Autodidata, se aperfeiçoou ao longo do tempo, tendo como inspiração para suas obras, o seu próprio cotidiano. Entre 2007 e 2009, a artista promoveu várias exposições em Cuiabá, Santo Antônio do Leverger, Cáceres, Recife e Belo Horizonte.

Serviço

Oficina e Exposição de Escultura em Argila

Data da Oficina: 01, 03 e 04 de abril – 7h às 9h e das 13h às 15h

Exposição: 05 de abril – 9h e às 15h

Local: EMEB Maria Tomich Monteiro da Silva

Av. Mario Palma, S/N - Ribeirão do Lipa – Cuiabá/MT