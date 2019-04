Do ISTO É



A Prefeitura de Santo André informou que a causa da morte de Arthur Araújo Lula da Silva, de sete anos, neto do ex-presidente Lula, não foi meningite. O caso aconteceu no dia 1º de março deste ano. As informações são do jornal O Globo.

O neto do ex-presidente Lula deu entrada no Hospital Bartira por volta de 7h da manhã com febre, náuseas e dores abdominais. O quadro evoluiu para confusão mental e a criança morreu por volta do meio-dia.

Na época, a causa atribuída pelo hospital foi meningite. “Apesar da notificação, o resultado do exame de líquor, realizado no mesmo dia pelo próprio Hospital Bartira, acusa bacterioscopia negativa”, informou a Prefeitura de Santo André.

Amostras de sangue foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e o resultado divulgado nesta segunda-feira (1º) descartou todos os tipos de meningite como causas da morte.

A Prefeitura de Santo André, no entanto, não informou qual o motivo do óbito de Arthur.

“Informações adicionais relacionadas ao caso dependem da autorização expressa da família da criança”, disse a Prefeitura em um comunicado.

Por conta da morte do neto, o ex-presidente Lula conseguiu sair da sede da Polícia Federal, em Curitiba, para participar do velório. A decisão foi tomada pela Justiça Federal do Paraná.

