DA REDAÇÃO



Os funcionários da Santa Casa de Cuiabá, que estão sem receber os salários há 6 meses, serão os beneficiados com as doações de 100 cestas de alimentos arrecadados pelo Rally Ecológico Cuiabá 300.

A ação está confirmada para às 9h desta quarta-feira (2) na diretoria do hospital bicentenário e será coordenada pelo gabinete da primeira dama da Capital, Márcia Pinheiro e Luiz Galvan, diretor geral do Rally Ecológico Cuiabá 300 Anos.

“Escolhemos a Santa Casa após uma sugestão de um amigo que se sensibilizou com a situação dos servidores e faremos a entrega com muito prazer”, disse Luiz Galvan.

O Rally Ecológico Cuiabá 300 Anos foi disputado no sábado (31), abrindo as comemorações do tricentenário da Capital, reunindo 104 equipes. Parte do valor das inscrições da prova foi revertida na compra das cestas.

O grupo realiza anualmente algumas ações sociais, levando brinquedos e alimentos em regiões de difícil acesso no Pantanal Mato-grossense.