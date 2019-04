Com a parada programada, as atividades na ETA vão estar temporariamente suspensas

DA REDAÇÃO



A Águas Cuiabá informa que vai iniciar, nesta quinta-feira (4), uma parada programada para manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA)

Coxipó do Ouro, localizado no Distrito Coxipó do Ouro.

Durante o trabalho, previsto para começar às 13h e ser concluído às 6h de sexta-feira (5), as equipes da companhia vão realizar serviços de melhorias nas estruturas da unidade que visam garantir a eficiência operacional da unidade.

Com a parada programada, as atividades na ETA vão estar temporariamente suspensas. Por esse motivo, é importante que os moradores do Distrito Coxipó do Ouro mantenham, previamente, suas caixas d’água cheia.

Após a conclusão dos serviços, o abastecimento retornará à normalidade conforme a progressiva pressurização da rede, processo físico-hidráulico que pode levar até seis horas para o abastecimento pleno, em condições normais de fluxo e pressão adequada na rede.

A Águas Cuiabá agradece o apoio da comunidade e ressalta a importância da adoção de práticas de uso consciente da água, evitando o desperdício. Em caso de dúvidas, o telefone de atendimento ao cliente é o 0800 646 6115.