O fim do relacionamento entre o casal pode gerar danos emocionais na vida dos filhos. E em algumas situações, os conflitos entre os membros da família podem ser até irreparáveis.

É com a intenção de frear essas ações negativas, que na maioria das vezes provoca danos, principalmente, na vida de crianças e adolescentes, que a Vara de Violência Doméstica e Familiar, em parceria com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc), da Comarca de Sinop (a 500 km de Cuiabá) vem realizando Oficinas de Parentalidade.

Na 16ª edição desse projeto, realizada na sexta-feira (29), a juíza Débora Roberta Pain Caldas recebeu pais e filhos para discutir o relacionamento entre eles. “O casal se separa, mas a família continua”, diz a magistrada, lembrando que a ruptura da união não pode atingir os filhos. “Podem conviver de forma separada, mas com atenção aos filhos”, frisa doutora Débora Roberta.

De acordo com a juíza, que coordena o Cejusc de Sinop, é preciso que os pais aprendam como deve ser a conduta deles na separação para que os problemas não interfiram na educação e nem na conduta dos filhos.

“Nessa reflexão, com exercícios, por exemplo, de comunicação familiar e comunicação não violenta, as crianças e adolescentes, frutos daquela relação, acabam entendendo que não têm nenhuma culpa nesse fato da vida e que os pais sempre continuarão juntos nos corações deles”, assegura Débora.

Segundo ela, é muito gratificante quando os adultos deixam de se acusar e procuram entender que comportamentos inadequados são nocivos psicologicamente aos filhos.

“A transformação de mentes evita hostilidades, porque as palavras e gestos mal utilizados passam a ser trocados por cuidados. E essa consciência adquirida na oficina cria uma relação parental efetiva e saudável”, assinala a magistrada.

A oficina contou com a parceria de professores e estudantes de Psicologia da Universidade de Cuiabá (Unic), de Sinop. A participação dos acadêmicos no projeto é contada como horas/aula curriculares no estágio supervisionado do curso.