DA REDAÇÃO



As Unidades de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano preparam uma programação especial no mês de abril, em comemoração ao aniversário dos 300 Anos de Cuiabá.

Atividades lúdicas, apresentações de danças regionais, comidas típicas e celebrações religiosas foram programadas como forma de celebrar a data, com ações de integração e inclusão social, além de registrar o momento histórico.

A abertura das festividades será nesta quinta-feira (04), no Centro de Convivência dos Idosos (CCI) Aideê Pereira, no bairro Novo Horizonte, a partir das 07h30. Em seguida, as atividades ocorrem no Centro de Assistência Social (Cras) Dom Aquino, a partir das 09 horas. E, para o período da tarde, a programação terá início a partir das 13 horas, no Cras do bairro Pedregal.

“A ideia que tivemos de preparar atividades em comemoração ao aniversário de Cuiabá foi a forma que encontramos de prestar uma homenagem ao tricentenário da nossa cidade. Nada melhor do que comemorar esse importante momento da história com atividades culturais, que fazem parte da rotina de serviços ofertados pela Rede de Assistência Social”, disse a secretária adjunta de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Hellen Ferreira.

Durante todo o mês de abril, as unidades irão desenvolver atividades para resgatar a história do município no mês de aniversário.