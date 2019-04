Avenida alagada no Jardim Cuiabá, na manhã desta quarta-feira

BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

O temporal que atingiu Cuiabá na manhã desta quarta-feira (3) causou transtornos e inundações em pontos isolados da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para atender duas ocorrências, na Avenida das Flores, no Bairro Jardim Cuiabá, e o alagamento de uma casa no Jardim Shangrilá.

De acordo com informações dos Corpo de Bombeiros, a orientação é para que motoristas e pedestres não se arrisquem a trafegar pela Avenida das Flores, no Bairro Jardim Cuiabá. Uma equipe foi até o local para auxiliar na sinalização do local.



Vídeo e fotos feitos por internautas mostram veiculos tentando trafegar pela avenida, completamente inundada, deixando grande parte dos carros debaixo d'água.

Outra equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para uma ocorrência de alagamento em uma residência no Shangrilá. Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, um cadeirante mora na casa em questão.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a chuva não é considerada forte e os problemas de inundações aconteceram em decorrência ao grande volume de água em pontos isolados, que são considerados "crônicos" em razão da falta de escoamento.

Alagamentos também foram registrados em pontos como na Avenida Arquimedes Pereira Lima - conhecida como Estrada do Moinho -, nas rotatória que dão acesso aos bairros Santa Cruz e Boa Esperança. Também houve alagamento na Avenida da Prainha.

O Corpo de Bombeiros também informou que uma equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) foi acionada para desviar o trânsito na trincheira que compõe o Complexo Viário Deputado Walter Rabello, na entrada do Bairro Tijucal.

O local também ficou alagado devido a forte chuva que atingiu a Capital na manhã desta quarta-feira (3).

Veja vídeos abaixo: