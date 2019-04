Fachada do Pronto-Socorro de Cuiabá: falta de insumos básicos no Centro Cirúrgico

DA REDAÇÃO



Médicos que atuam no Centro Cirúrgico do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (PSMC) denunciaram, nesta quarta-feira (03), a falta de insumos básicos considerados indispensáveis para a realização de cirurgias.

A denúncia foi feita ao Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso (Sindimed-MT). Segundo os médicos, entre os materiais que acabaram estão luvas, caixas de sutura e dissecação e compressas.

Os materiais são considerados imprescindíveis especialmente para a realização de procedimentos cirúrgicos de grande porte e com alto potencial de sangramento.

De acordo com os médicos, no momento estariam sendo utilizados “pom-pons” para os casos menos graves. Porém, este material também já estaria acabando e não substitui de maneira eficaz as compressas estéreis, que conforme os profissionais possuem baixo custo e podem ser compradas em caráter emergencial pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Além disso, dois equipamentos do Centro Cirúrgico, denominados "eletrocautérios", não estariam funcionando adequadamente, segundo relatos dos profissionais.

Diante disso, os médicos-cirurgiões pedem à direção do Pronto-Socorro a transferência dos pacientes à outras unidades. No entanto, hospital mais próximo, a Santa Casa de Misericórdia, está fechada há cerca de duas semanas.

"A ineficiência do atual gestor tem transformado situações como esta cada vez mais em uma rotina. Só que nós não podemos e não vamos nos calar diante disso. É triste a constatação, mas o dinheiro que falta para uma simples luva, sobra para a corrupção”, criticou Adeildo Lucena, diretor de comunicação do Sindimed-MT.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que ainda deve se posicionar sobre o assunto.