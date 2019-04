DA REDAÇÃO



A programação de abril do Cine Teatro Cuiabá traz opções de música, apresentações de humor com Nico Lau, espetáculo de teatro de sombras e uma performance de dança. Além disso, a agenda mantém as exibições dos filmes dos projetos Encontros com Cinema e A Escola Vai ao Cine Teatro.

No domingo (07.04) o palco é ocupado por Thyago Mourão, que apresenta Xô Dito em Cuiabá Trocentos Anos, um personagem ribeirinho que traz uma versão pessoal e bem humorada da história de Cuiabá. O espetáculo será encenado na Sala Anderson Flores, às 20h, com classificação livre. O ingresso está sendo vendido a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

A banda Vanguart é a atração do dia 12 de abril, às 20h, com o show acústico Beijo Estranho. A banda mato-grossense apresenta o novo trabalho, composto por 11 músicas inéditas e autorais. O grupo tem dez anos de carreira, quatro álbuns de estúdio, dois dvds, videoclipes e prêmios. Com classificação livre, o ingresso custa R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia) +1 kg de alimento não perecível.

Nos dias 12 e 13, Lucas Koester apresenta Hai-Kai, um espetáculo definido pelo artista como um poema em forma de dança, uma despedida na qual o corpo funcionaria como uma espada para desferir um golpe final. A apresentação será na Sala Anderson Flores, às 21h. A classificação é 18 anos, e a entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A dupla Nico e Lau volta aos palcos do Cine Teatro com o espetáculo Remedeia com o que tem. A comédia traz um casal de idosos em crise conjugal.

“Depois de tantos anos juntos estão achando que o melhor caminho é a separação. Mas como ainda não separaram e moram na mesma casa, essa situação, lógico, vai gerar algumas confusões e incertezas”, diz a sinopse. Com classificação de 12 anos, a apresentação será no dia 13, às 20h. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

O Grupo Penumbra apresenta o espetáculo de teatro de sombras Vila de Pantolux nos dias 26 e 27 de abril. A encenação propõe uma reflexão sobre o consumo de energia elétrica, por meio de uma vila do interior que aumenta o uso a cada dia. A apresentação será às 19h30, com classificação livre. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20 (inteira) e R$10 (meia).

A peça Segredos de Liquidificador volta à cena. Com Eduardo Butakka e Thiago Mourão, o espetáculo, que deu origem aos personagens Penélope e Xô Dito, terá duas exibições, nos dias 27 e 28 de abril. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), com classificação para 14 anos.

A programação mensal inclui exibições de filmes na Sessão Realizadores de Mato Grosso, do projeto Encontros com Cinema, sempre às 19h30 das terças-feiras. A agenda está assim: produções de Eduardo Ferreira (09/04), filmes do Coletivo Audiovisual Negro Quariterê (16/04), Coletivo Miraluz (23/04), Sessão Vitrine - A Nossa espera (30/04). Para a entrada é cobrada uma taxa simbólica de R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia).

Outro projeto em execução no mês de abril é A Escola Vai ao Cine Teatro, com exibições de filmes para estudantes e professores do ensino fundamental. As sessões ocorrem nas terças-feiras, às 9h e 15h. A programação inclui Procurando Dory (09.04), Zootopia: essa cidade é o bicho (16.04), Mogli, o menino lobo (23.04), A bela e a fera (30.04).

Serviço

O Cine Teatro Cuiabá é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Está localizado na Avenida Presidente Getúlio Várgas, 247, Centro de Cuiabá.

Clique aqui e confira toda a programação do Cine Teatro Cuiabá.