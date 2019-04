DA REDAÇÃO



A banda da Polícia Militar de Mato Grosso abre a programação da semana de aniversário dos 300 anos de Cuiabá, que será celebrado no dia 8 de abril, com uma apresentação na tarde desta quarta-feira (03), às 15h30, em frente ao Goiabeiras Shopping. A partir das 16h, a apresentação continuará na área interna.

Sob o comando do aluno oficial Marcelo da Silva Lima, o corpo musical promete supreender quem estiver no shopping mais antigo da Capital com um repertório eclético, marcado por músicas regionais e populares. "É um privilégio fazer parte das comemorações e as apresentações foram elaboradas para envolver toda a sociedade".

Para aqueles que apreciam uma boa música, a Polícia Militar informa que seus músicos prepararam uma recepção musical no dia 8 de abril, próxima segunda-feira, durante a missa de aniversário de Cuiabá, na Catedral Bom Jesus de Cuiabá (Matriz), a partir das 6h45.

Logo mais, às 8h45, a Banda da PM se apresentará na cerimônia de celebração do aniversário da cidade, momento em que o bolo será compartilhado com os moradores no Parque da Família. No período da tarde, tocará 'Dobrado Cisne Brando', às 16h30, na abertura do desfile de aniversário, na Avenida Getúlio Vargas.

Patrimônio imaterial

Reconhecido, em 2016, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Mato Grosso, o Corpo Musical da PM é composto por músicos que dominam diversos instrumentos de sopro e percussão. A banda busca estar presente nos momentos relevantes e históricos do Estado. Também é uma tradição em seus 126 anos de fundação construir e manter o legado cultural do povo mato-grossense.