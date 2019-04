DA REDAÇÃO



Estão abertas as inscrições para a 4ª Meia Maratona do Ciopaer “Voando Baixo”, que será realizada nos dias 25 (Kids) e 26 de maio (adultos) de 2019, no Chapéu do Sol, Passagem da Conceição, em Várzea Grande.

Os interessados podem acessar o site Morro MT, no caso de inscrições individuais, até o dia 13 de maio. O valor das inscrições varia entre R$ 50 e R$ 90 e o limite é de dois mil participantes.

A prova será disputada em percursos de 12 e 21 km para atletas com idade mínima de 18 anos. Para os atletas a partir de 15 anos o percurso será de 7 km. As corridas do dia 26 terão início às 06h para o percurso de 21 km e às 06h30 para o de 12 km, todas em um único pelotão, exceto os portadores de necessidades especiais.

A organização da corrida não definirá categorias para os PNEs, mas os que se enquadram nessa condição poderão participar como convidados, com inscrições gratuitas e apresentação de atestado médico.

As corridas Kids ocorrerão no dia 25, a partir das 16h, na ordem crescente das faixas etárias. Menores de 12 anos poderão participar somente acompanhados pelos responsáveis.

As inscrições por equipes (assessorias) serão realizadas no Ciopaer, com a comissão organizadora. A categoria da segurança pública é aberta apenas para participação de integrantes da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas.

Mais informações podem ser conferidas no regulamento da corrida, disponível aqui.