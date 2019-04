DA REDAÇÃO



A unidade do Programa Ganha Tempo em Várzea Grande completou três anos de existência no último sábado (29.03). Neste período, a unidade vinculada a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou 550.667 atendimentos, prestando serviços essenciais para a população da cidade.

O ano de 2018 foi o que realizou mais atendimentos, com 196.553. Em 2017 foram 181.474 e em 206 foram 144.866.

Para a secretária adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva da Setasc, Rosineide Porcionato, o aumento da procura pela população se deve ao fato de que o serviço proporciona segurança, conforto e praticidade. “O objetivo do Ganha Tempo é atender bem o cidadão, em um reduzido espaço de tempo e num ambiente confortável com uma gama de serviços, e os dados mostram que estamos cumprindo”, destacou.

O órgão localizado dentro do Várzea Grande Shopping, disponibiliza serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Serviço Nacional de Emprego (Sine) , Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

No ano passado os serviços do Detran foram os mais procurados, com 90.375 atendimentos, seguido pelo Sine com 78.552, Sefaz com 14.513 e o Procon com 5.461. A unidade atende outros municípios da baixada cuiabana.

Cidadania

Além dos serviços estaduais, a unidade do Ganha Tempo VG conta com os atendimentos de cidadania gratuitos, voltados a população em situação de vulnerabilidade social e disponibilizados durante o mês .

O projeto Fazendo Cidadania da Justiça Comunitária é uma delas. A inciativa é ofertada todas as terças e quintas-feiras, com serviços de emissão de segunda via de certidões de casamento, nascimento e óbito, atendimento jurídico com mediação de guarda de menores, pensão alimentícia, divórcio, conflitos e encaminhamento para Defensoria Pública.

A ação, também realizada no Ganha Tempo de Cuiabá, é resultado da parceria entre a Setasc e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, responsável pelo projeto.

O horário de atendimento é das 10h às 18h de segunda a sexta-feira. Para mais informações ligue no telefone (65) 3694–0728 ou mande um e-mail para ganhatempovg@setas.mt.gov.br.