BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Rondonópolis (a 218 mk de Cuiabá) está sendo acusada de racismo pela União de Negros pela Igualdade (Unegro) Pantanal, por conta de uma campanha publicitária onde um personagem de pele escura é chamado de "sujismundo".

Na cartilha, que fala sobre a importância de limpar a cidade, "sujismundo" seria culpado de jogar lixo nas ruas. Já um segundo personage, de pele clara, seria o responsável por ajudar na limpeza.

De acordo com a presidente do Coletivo Unegro, Luzia Aparecida do Nascimento, a cartilha é racista e fortalece o estereótipo de que os negros são pessoas sujas.

"Temos uma pessoa branca dizendo que é limpinha e que aparece limpando a cidade. Depois aparece uma pessoa negra, dizendo que é o 'sujismundo', que suja toda a cidade e não cuida da casa dele. É o estereótipo de uma pessoa negra, tem o cabelo crespo, e completamente suja", avaliou.

A cartilha foi distribuída nas escolas do município desde o dia 21 de fevereirio, segundo Luzia. Ela contou, ainda, que Unegro Pantanal tem recebido denúncias de pais de alunos, dizendo que filhos estão sendo chamados de "sujos" e "imundos" por outras crianças nas escolas.

Reprodução Cartilha foi entregue em escolas da cidade; pais denunciam bullying

"Esssa cartilha foi para as ruas, foi para as escolas. Estamos recebendo denúncias de pais dizendo que os filhos estão sofrendo bullying nas escolas por causa dessa campanha, estão sendo chamados de 'sujos' e 'imundos'. É uma campanha que denigre o negro", explicou.

Um dos trechos do material publicitário mostra o personagem de pele clara dizendo:“Oi! Eu sou Limpinho. Estamos limpando e gramando as áreas públicas".

Na parte inferior, do mesmo panfleto, um jovem negro com os seguintes dizeres: “Eu sou o Sujismundo. Eu jogo lixo em todas as partes. Eu não cuido da minha casa e nem da minha cidade”.

Sem retratação

De acordo com a Unegro Pantanal, a Prefeitura do município chegou a reconhecer o erro durante uma reunião com a presidente da entidade e se comprometer a fazer uma retratação, que segundo Luzia não foi feita.

Para ela, porém, "os danos já foram causados".

"Chamei a Prefeitura para conversar, para explicar que isso estava errado, que ali havia racismo, e pedir que eles se retratassem junto à população negra. Ficou acordado isso [a retratação]", contou a presidente.

De acordo com ela, o órgão se manifestou em um jornal de circulação local, alegando que a campanha teve resultado no município e que a prefeitura não havia cometido racismo.

"Em um jornal de circulação local tinha uma nota da prefeitura, onde eles diziam que não cometeram nenhum racismo, que a campanha deu resultado. Nós também queremos resultados, mas os fins justificam os meios? E quais são os dados reais dessa campanha?", questionou a presidente.

O racismo naturalizado é doloroso para a população ngera e precisa ser superado. Estamos no século 21. Nós já sabemos a contribuição dos negros para população brasileira

Para Luzia, apenas de olhar os personagens é possível afirmar que um deles é negro. Ela explicou que a população precisa ser alertada sobre o racismo naturalizado e que campanha como essas não deveriam estar em circulação em pleno século 21.

"O racismo naturalizado é doloroso para a população ngera e precisa ser superado. Estamos no século 21. Nós já sabemos a contribuição dos negros para população brasileira. Não é mais aceitável nos dias, uma prefeitura como a de Rondonópolis, com uma população de mais de 200 mil habitantes, sendo mais de 60% negros, fazer uma campanha como essas", disse.

"Pessoa empoeirada"

O secretário de comunicação da Prefeitura de Rondonópolis, Cleomar Pilar, afirmou ao MidiaNews que o personagem criticado pela Unegro Pantanal não se trata de um jovem negro, mas sim de uma "pessoa empoeirada".

Ele também afirmou que a campanha publicitária não está mais em circulação no município. Porém, a mesma ainda é exibida em um dos espaços para propagandas no site da prefeitura.

Segundo o secretário, a Prefeitura de Rondonópolis se preocupa com a igualdade racial, por isso personagens negros também foram colocados na cartilha. No entanto, esse fato também criticado pela presidente da Unegro Pantanal, que acusa a instituição de "embranquecimento", já que um dos jovens negros da cartilha possui cabelo liso.

Nos quadrinhos, um adulto negro também aparece trabalhando como jardineiro na cidade fícticia.

"Eles [a prefeitura] colocaram um personagem negro de cabelo liso, é outro racismo. É a situação do 'branqueamento', querem clarear o negro", explicou.

Veja print da página institucional da Prefeitura de Rondonópolis, onde a propaganda ainda era veiculada nesta quarta-feira (3):

Reprodução Propaganda apresenta o personagem "Sujismundo"; prefeitura diz que se trata de uma pessoa "empoeirada"

